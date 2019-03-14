Войти
14.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Украина собралась передислоцировать воинские части для улучшения ПВО

179
0
0
ЗРК С-300 ПВО Украины
ЗРК С-300 ПВО Украины.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Правительство Украины утвердило перемещение воинских частей ВВС, что улучшит противовоздушную оборону (ПВО) страны, сообщает пресс-служба минобороны Украины.

В сообщении ведомства указывается, что Киев сделал "очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины с целью повышения обороноспособности государства" – было принято распоряжение "о передислокации воинских частей воздушных сил вооруженных сил".

Распоряжение было принято 6 марта в кабмине, его реализация "расширит боевые возможности воздушных сил вооруженных сил (...) в общей системе противовоздушной обороны государства".

В тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина Украины, речь идет о перемещении шести воинских частей или подразделений.

Ранее Украина заявила о наращивании сил ПВО на границе с Россией.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
12.09.2016
"Россия и Украина не пересекаются, создавая ракету Antares для США"
18.01.2016
Меняйло не исключает создание военно-морской базы в западном Крыму
22.12.2015
Украине придется забыть о дорогах и ракетах
15.04.2014
Рогозин: российская "оборонка" должна производить высокоинтеллектуальное оружие
24.10.2011
В тройку крупнейших экспортеров вооружений в страны Западной Европы по периоду 2003-2010 гг. входят США, Германия и Швеция
27.02.2009
"Мотор Сич" создает новый вертолетный авиадвигатель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары