Украина собралась передислоцировать воинские части для улучшения ПВО

Правительство Украины утвердило перемещение воинских частей ВВС, что улучшит противовоздушную оборону (ПВО) страны, сообщает пресс-служба минобороны Украины.

В сообщении ведомства указывается, что Киев сделал "очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины с целью повышения обороноспособности государства" – было принято распоряжение "о передислокации воинских частей воздушных сил вооруженных сил".

Распоряжение было принято 6 марта в кабмине, его реализация "расширит боевые возможности воздушных сил вооруженных сил (...) в общей системе противовоздушной обороны государства".

В тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина Украины, речь идет о перемещении шести воинских частей или подразделений.

Ранее Украина заявила о наращивании сил ПВО на границе с Россией.

Наталья Ануфриева