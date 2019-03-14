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14.03.2019
ЦАМТО

Сухопутные войска Испании проводят испытания ДУМ REX компании IAI

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Fuerza 2035
Fuerza 2035.
Источник изображения: foroejercito.es

ЦАМТО, 13 марта. Для оценки новых систем, которые Сухопутные войска Испании намерены принять на вооружение в рамках программы модернизации Fuerza 2035, в СВ были проведены испытания наземной дистанционно управляемой машины (ДУМ) обеспечения REX израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI).

Как сообщает Defensa.com, ДУМ REX испытывалась в условиях, приближенных к боевым, для оценки ее возможностей по перевозке экипировки военнослужащих и эвакуации раненых. На опубликованных Сухопутными войсками снимках представлены сюжеты, иллюстрирующие испытания REX в период учений в районе Табернаса (провинция Альмерия). В составе СВ Испании платформа получила обозначение LR1.

Ранее возможности REX оценивались Сухопутными войсками США, Австралии и силами обороны Израиля.

Как сообщал ЦАМТО, колесная ДУМ REX разработана компанией Israel Aerospace Industries (Израиль) для перевозки экипировки военнослужащих подразделений численностью 3-10 человек при проведении боевых операций, а также для медицинской эвакуации. Длина машины – 1,6 м, ширина – 80 см, высота – 75 см. Платформа, масса которой составляет 200 кг, оборудована дизельным двигателем мощностью 11 л.с. и способна перевозить груз весом 250 кг со скоростью до 12 км/ч. Запас хода машины – 60-80 км. Машина оснащена генератором и может подзаряжать батареи радиоэлектронного оборудования подразделения.

ДУМ может передвигаться в режиме "следуй за мной" по заданным координатам. В системе управления предусмотрена функция "прибыть ко мне".

Платформу можно оборудовать блоком наблюдения для ведения разведки, либо системами вооружения. В настоящее время руководство компании рассматривает возможность дальнейшей модификации аппарата.

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