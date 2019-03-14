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14.03.2019
ТАСС

Роскосмос: все параметры "Союза-ФГ" после проверок на Байконуре в норме

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Сборка ракеты "Союз-ФГ"
Сборка ракеты "Союз-ФГ".
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Так в госкорпорации прокомментировали сообщения о том, что специалистам пришлось заменить два неисправных прибора в ходе предстартовой проверки ракеты

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Все параметры ракеты-носителя "Союз-ФГ" после проведения регламентных предстартовых проверок на космодроме Байконур в норме, сообщил в среду ТАСС представитель Роскосмоса.

"Все работы по обеспечению запуска выполняются согласно регламенту. Все параметры ракеты-носителя "Союз-ФГ" в норме", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения СМИ о том, что специалистам пришлось заменить два неисправных прибора в этой ракете в ходе ее предстартовой проверки.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" запланирован на 14 марта, в 22:17 мск, с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. На этом корабле на Международную космическую станцию отправится новый экипаж - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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