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14.03.2019
ТАСС

NASA показало последнюю панораму, снятую марсоходом Opportunity

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Снимок состоит из 354 отдельных изображений, сделанных в том месте, где аппарат перешел в спящий режим, а позже прекратил работу

NASA представило последние изображения, которые были отправлены на Землю прекратившим свою работу марсоходом Opportunity. 

Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU

Среди них - 360-градусная панорама "Долины Настойчивости" (Perseverance Valley). Именно в этом месте марсоход перешел в спящий режим, после которого так и не вышел на связь.

"Эта последняя панорама воплощает собой все, что сделало миссию Opportunity такой важной для исследований и открытий", - заявил руководитель проекта Opportunity Джон Каллас.


Панорама состоит из 354 отдельных изображений, снятых через три разных световых фильтра - инфракрасный, зеленый и фиолетовый. В дальнем левом углу панорамы есть несколько участков, которые получились черно-белыми, что говорит о прерванной съемке. У аппарата не было возможности охватить эту область цветными фильтрами.

Отмечается, что снимки были сделаны в 2018 году в период между 13 мая и 10 июня. Самые последние из них не такие зрелищные, как панорама. Когда шторм пронесся над аппаратом, Opportunity успел заснять еще две зернистые миниатюры неба, в центре которого можно разглядеть очертания Солнца. На самом последнем присланном на Землю изображении видно лишь часть темного неба, затем снимок обрывается.

Связь с марсоходом прервалась 10 июня 2018 года после сильнейшей пылевой бури на Марсе, которая, по оценкам планетологов, возникает на планете раз в 6-8 лет и охватывает значительную часть ее поверхности. К 11 сентября атмосферные условия в районе нахождения марсохода - в долине шириной 22 км на краю кратера Индевор - оказались достаточно благоприятными для того, чтобы специалисты NASA попытались восстановить с ним контакт.

Марсоход должен был перейти в спящий режим во время бури, а после ее окончания вновь использовать солнечные батареи, однако ответного сигнала от Opportunity так и не поступало, возможно, из-за того, что слой пыли на солнечных батареях марсохода мешает их подзарядке.

Миссия Opportunity закончилась после почти 15 лет исследований поверхности Марса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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