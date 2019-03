NASA показало последнюю панораму, снятую марсоходом Opportunity

Снимок состоит из 354 отдельных изображений, сделанных в том месте, где аппарат перешел в спящий режим, а позже прекратил работу

NASA представило последние изображения, которые были отправлены на Землю прекратившим свою работу марсоходом Opportunity.

Среди них - 360-градусная панорама "Долины Настойчивости" (Perseverance Valley). Именно в этом месте марсоход перешел в спящий режим, после которого так и не вышел на связь.

"Эта последняя панорама воплощает собой все, что сделало миссию Opportunity такой важной для исследований и открытий", - заявил руководитель проекта Opportunity Джон Каллас.

These photos were taken in May-June 2018 and include the last data from the rover— a "noisy," full-frame image of a dark sky as a dust storm swept in: https://t.co/5MISYWPGSq pic.twitter.com/MG81rvIZlg

- NASA (@NASA) March 13, 2019