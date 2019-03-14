Японцы покупают JSM

Японская авиация сможет скрытно уничтожать наземные и надводные цели противника. Вчера, 12 марта, пресс-служба норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace AS сообщила о подписании первого контракта на серийные ракеты Joint Strike Missile (JSM).

Разработка ракет JSM стартовала в 2008 году, а её прообразом стала крылатая противокорабельная ракета NSM (Naval Strike Missile). Ключевая особенность JSM — способность уместиться во внутренний отсек истребителя F-35A Lightning II, что позволяет обеспечивать радиолокационную незаметность во время боевых операций.

Крылатая ракета JSM. Источник изображения: kongsberg.com

"JSM — единственная ракета дальнего радиуса действия для морских и наземных целей, которая может перевозиться внутри F-35 и, таким образом, обеспечивает скрытность самолёта. JSM — новая ракета, которая расширит общие возможности F-35. Ни одно другое оружие, представленное на рынке сегодня, не способно предоставить подобные возможности", — заявила пресс-служб компании Kongsberg.

Опытные образцы для тестирования ранее уже заказывало Минобороны Норвегии. Теперь же компания Kongsberg получила первый заказ на серийные образцы JSM от ВВС Японии. При этом детали сделки не разглашаются.