Страна хмурого МИДа: Япония протестует из-за учений на Курилах

Почему Япония назвала российские учения на Курилах "неприемлемыми"

Токио снова недоволен - посольство Японии выразило Москве протест в связи с военными учениями Вооруженных сил России, проходящими на Курильских островах. Мотострелки Восточного военного округа прорвали оборону условного противника на Итурупе и Кунашире под прикрытием танков Т-72Б и БМП-2. Всего в учениях приняли участие около 500 солдат и офицеров.

МИД России получил ноту протеста от правительства Японии в связи с военными учениями российских мотострелков на островах Итуруп и Кунашир. О дипломатическом представлении, сделанном России, сообщает информационное агентство Kyodo.

"Мы считаем российские учения на северных территориях неприемлемыми, проблему - важной, поэтому правительство продолжит упорно вести переговоры с Россией", - заявили в японском МИДе.

Представление было сделано на уровне советника посольства Японии в Москве. "Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях", - говорится в сообщении.

Во вторник, 12 марта, глава пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев сообщил об успешных учениях мотострелковых подразделений на островах Итуруп и Кунашир. "На полигонах ВВО, дислоцированных в Сахалинской области, стартовали двусторонние тактические учения с военнослужащими мотострелковых подразделений по ведению наступления в сложных условиях боя", - заявил Гордеев.

Российские мотострелки прорвали оборону условного противника на берегу, заняв выгодные позиции "для нанесения максимальных потерь и лишения неприятеля возможности маневрировать".

Действия пехотинцев прикрывали танки Т-72Б и бронемашины БМП-2. Кроме того, огневую поддержку мотострелкам оказали гранатометчики и расчеты 120-мм минометров "Сани". Всего в учениях приняли участие порядка 500 солдат и офицеров и около 70 единиц техники.

Япония считает четыре южных острова Курильской гряды своими "северными территориями" и регулярно заявляет протесты в связи с военными учениями там российских военных. Кроме того, в феврале 2019 года Япония выразила протест в связи с визитом на Курильские острова делегации российских чиновников во главе со спецпредставителем президента РФ по экологии и транспорту Сергеем Ивановым. МИД Японии считает "неприемлемым" визит российской делегации, прибывшей для участия в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи.

Сергей Иванов прокомментировал японскую ноту протеста. По словам спецпредставителя, только у Токио "существует территориальная проблема". Он подчеркнул, что Москва не ведет переговоров с Японией по поводу "передачи островов".

В декабре 2018 года Япония заявила дипломатический протест России в связи со строительством общежитий для военнослужащих Вооруженных сил РФ и их семей на островах Кунашир и Итуруп, относящихся к Курильской гряде. По мнению Токио, подобные действия ведут к укреплению военного присутствия России на островах, что "идет вразрез с позицией страны". В Госдуме заявили, что Россия защищает свои рубежи.

Диалог между Россией и Японией, так и не заключивших мир после Второй Мировой войны, проходит на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

Японское правительство подтвердило, что после переговоров "не стали менять" свою базовую установку, сводящуюся к тому, что четыре острова являются "исконной территорией" Японии. Премьер Синдзо Абэ заявил, что "четыре северных острова", на которые претендует Токио, не являются частью Курильских островов.

По словам премьера, японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году Сан-Францисскому мирному договору. Он убежден, что суверенитет японской стороны распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва с этим решительно не согласна.

Абэ желает поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора с СССР. Современное предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в старой декларации не упоминается.

В конце декабря 2018 года Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора "существует ряд проблем". Японский лидер уже желает начать "конкретное обсуждение" на встрече с президентом России.

Вопрос принадлежности Южных Курил стал вновь актуален после того, как президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Это предложение Путин высказал в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Иван Апулеев