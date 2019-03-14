Весеннее обострение: Украине вновь мерещатся донбасские "Чебурашки"

Не стихает накал информационной войны на Донбассе.

Так, в Сети появилось видео, якобы свидетельствующее о большой победе ВСУ и небывалой мощи украинского оружия.

By far best promotion video of Ukraine newest ATGM Stugna-P from Sept 2018 when 2 Russian MBTs parked on filed and the operator missed the target when attacked above. The 2nd missile hit the shell compartment. The miss let the enemy crew flee the 2nd MBT.https://t.co/lH7XAh3A48 pic.twitter.com/tnmDUkpFmY — lennutrajektoor (@lennutrajektoor) 12 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

Что же мы видим в этом ролике? Вначале на большом удалении снято перемещение двух транспортных средств. Расстояние очень большое, и определить, что именно там движется, не представляется возможным.

Затем демонстрируются два других объекта, запечатленные совсем в другом месте. В один из них летит управляемая ракета. Недалеко от цели оператор теряет контроль, ПТУР делает "горку" и падает в стороне от цели. Находящиеся на одной из атакованных машин люди, понимая, что им грозит серьезная опасность, выпрыгивают из кузова и пытаются спастись. В этот момент прилетает другая ракета и происходит мощный взрыв, который все уничтожает.

Одни утверждают, что нам показали поражение двух российских танков, другие украинские пропагандисты с фантазией побогаче пишут, что это были ТОС-1 "Чебурашка".

Thanks to @Zhaktronz sharp observation the more plausible alternative theory to 2 MBTS are Russian flamethrowers TOS-1 Cheburashka which silhouette is closer to boxy appearance and have no tower and cannon which is not seeing flying high into the sky.pic.twitter.com/tnmDUkpFmY — lennutrajektoor (@lennutrajektoor) 12 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

К слову, российская тяжелая огнеметная система именуется "Буратино", однако в 2015 году с подачи спикера СНБО Украины Андрея Лысенко, у которого что-то переклинило в голове, на Украине появились боевые "Чебурашки". Между тем ТОС-1 на Украине вообще не применялись.

Нам демонстрируют кадры, появившиеся в Сети и растиражированные украинскими СМИ еще 22 апреля 2016 года. Тогда, сославшись на волонтера Романа Синицына, средства массовой информации сообщили, что ПТУРами поражены одна транспортная и одна загруженная минами машина ополченцев. Сообщалось о том, что уничтожен "минометный расчет". То есть речь шла об обычных военных автомобилях. Сейчас же их выдают за бронетехнику и даже мифических "Чебурашек".

Что же касается "эффективности" примененных ПТУР "Стугна", то здесь мы, наоборот, видим недостаточную надежность - первая ракета не смогла попасть даже в неподвижную цель. А уж поразить совершенно незащищенный грузовик, загруженный боеприпасами, сумели бы и ракеты первого поколения, разработанные в 50-е годы.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев