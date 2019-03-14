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14.03.2019
Российская газета

Весеннее обострение: Украине вновь мерещатся донбасские "Чебурашки"

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Источник изображения: rg.ru

Не стихает накал информационной войны на Донбассе.

Так, в Сети появилось видео, якобы свидетельствующее о большой победе ВСУ и небывалой мощи украинского оружия.

Что же мы видим в этом ролике? Вначале на большом удалении снято перемещение двух транспортных средств. Расстояние очень большое, и определить, что именно там движется, не представляется возможным.

Затем демонстрируются два других объекта, запечатленные совсем в другом месте. В один из них летит управляемая ракета. Недалеко от цели оператор теряет контроль, ПТУР делает "горку" и падает в стороне от цели. Находящиеся на одной из атакованных машин люди, понимая, что им грозит серьезная опасность, выпрыгивают из кузова и пытаются спастись. В этот момент прилетает другая ракета и происходит мощный взрыв, который все уничтожает.

Одни утверждают, что нам показали поражение двух российских танков, другие украинские пропагандисты с фантазией побогаче пишут, что это были ТОС-1 "Чебурашка".

К слову, российская тяжелая огнеметная система именуется "Буратино", однако в 2015 году с подачи спикера СНБО Украины Андрея Лысенко, у которого что-то переклинило в голове, на Украине появились боевые "Чебурашки". Между тем ТОС-1 на Украине вообще не применялись.

Нам демонстрируют кадры, появившиеся в Сети и растиражированные украинскими СМИ еще 22 апреля 2016 года. Тогда, сославшись на волонтера Романа Синицына, средства массовой информации сообщили, что ПТУРами поражены одна транспортная и одна загруженная минами машина ополченцев. Сообщалось о том, что уничтожен "минометный расчет". То есть речь шла об обычных военных автомобилях. Сейчас же их выдают за бронетехнику и даже мифических "Чебурашек".

Что же касается "эффективности" примененных ПТУР "Стугна", то здесь мы, наоборот, видим недостаточную надежность - первая ракета не смогла попасть даже в неподвижную цель. А уж поразить совершенно незащищенный грузовик, загруженный боеприпасами, сумели бы и ракеты первого поколения, разработанные в 50-е годы.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
L-410
ТОС-1
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