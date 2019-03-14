О проекте ПАК ДА спустя 10 лет после заключения контракта на НИОКР

В 2019 году исполняется ровно 10 лет с момента начала работ в рамках концепции перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Именно в 2009 году был подписан контракт на НИОКР. При этом утверждение проекта состоялось в 2013 году.

Источник изображения: Туполев

По изначальному плану, первый полёт новый дальний бомбардировщик-ракетоносец должен совершить в 2025 году. На какой стадии реализации проект ПАК ДА находится на сегодняшний день?

Спустя десять лет после начала изысканий в рамках проекта известно об утверждении главным оборонным ведомством облика перспективного авиакомплекса. Также Минобороны утвердило основные параметры и характеристики самолёта. Стало окончательно ясно, что самолёт будет выполняться, исходя из реализации схемы "летающее крыло".

При этом заказ военного ведомства нацелен и на активное использование технологий повышенной скрытности. Это заявление, опубликованное некоторое время назад, вызвало немало вопросов в экспертной среде. Основной вопрос: значит ли это, что на ПАК ДА собираются в полной мере реализовать идею с так называемым стелс-покрытием? И если да, то говорит ли это о том, что у отечественных производителей "на руках" имеются соответствующие технологии?

Судя по всему, в полной мере о стелс-покрытии (для всего корпуса) говорить на данный момент всё-таки не приходится. Однако следует учесть, что несколько месяцев назад в Ростехе сообщили о создании такой композиции материалов, которая вдвое повышает уровень поглощения волн, испускаемых РЛС противника. Причём речь идёт о стелс-покрытии для авиационного стекла. Разработку осуществили специалисты ГНЦ РФ ОНПП "Технология" (Обнинск). Речь идёт о металлооптической среде размерности "10 в минус 9-й" (нано), которая нацелена на то, чтобы в конечном итоге снизить заметность самолёта и повысить его выживаемость в боевых условиях. Общие показатели поглощения волн РЛС для такого покрытия превышают 80 процентов.

В этой связи можно предположить, что при развитии технологии есть варианты по созданию соответствующего покрытия и непосредственно для фюзеляжа самолёта, включая тот же ПАК ДА.

Стоит также отметить, что новое композитное покрытие авиастекла существенно повышает пропускаемость света. Разработчики отмечают, что это позволит пилотам получать больше визуальной информации в сумеречное время суток.

Отдельный вопрос: уложатся ли производители в ранее установленные сроки? Напомним, что на вооружение ПАК ДА, для которого в скором времени собираются подобрать номенклатурное обозначение, согласно планам, должен поступить в 2028 году.

Контракт реализуется ПАО Туполев. На данном этапе проект самолёта реализуется в рамках госпрограммы вооружений 2016-2025 года.