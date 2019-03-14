"Бреющий полет": экстремальный маневр "летающего танка" сняли на видео

Экипажи армейской авиации Ирака в совершенстве освоили закупленные в России транспортно-боевые вертолеты Ми-35М. Об этом свидетельствует размещенное в Сети видео с эффектным проходом винтокрылой машины на высоте в несколько метров.

Такой рискованный маневр вызвал бурю восторга у находившихся на пути следования "летающего танка" группы иракцев. Они приветствовали пилотов, размахивая флагами.

В настоящее время в этой стране эксплуатируется два с половиной десятка таких вертолетов, которые активно применяются против бандформирований.

Благодаря установленной современной обзорно-прицельной станции с тепловизионным каналом "тридцать пятые" способны одинаково эффективно сражаться как днем, так и ночью.

Они могут поражать противника дальнобойными управляемыми ракетами "Атака-М", различными неуправляемыми снарядами, а также из спаренной 23-мм пушки.

Максимальная скорость - до 300 км/ч. Нормальная взлетная масса - 10900 кг. Экипаж вертолета состоит из двух человек.

В минувшем году на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" был впервые представлен вариант с ракетным комплексом "Вихрь-М", имеющим дальность полета до 10 000 метров. Такое вооружение способно уничтожать любые бронированные цели, в том числе зарубежные основные боевые танки новейших модификаций.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев