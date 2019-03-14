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14.03.2019
Военное обозрение

В конгрессе пытаются свернуть проект Трампа по маломощной ядерной бомбе

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Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Соединенных Штатов Америки заявил во вторник, что он собирается "торпедировать" финансирование программы ядерного оружия малой мощности, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

Я хотел бы свернуть проект создания атомного оружия малой мощности. Не думаю, что это (оружие) является хорошей идеей

- сказал конгрессмен-демократ Адам Смит, выступая на Конференции по ядерной политике и безопасности, организованной центром Карнеги.

Тем не менее, признавая, что республиканцы контролируют Сенат, а Трамп в конечном итоге должен подписать законопроект об обороне, Председатель Комитета по вооруженным силам Конгресса США сказал:

Многие другие не согласны со мной по этому поводу

Смит выступает против попыток Трампа создать так называемую ядерную боеголовку малой мощности с тех пор, как эта инициатива была впервые озвучена в прошлом году. Свежие комментарии конгрессмена впервые обозначили конкретику в его планах.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com, Facebook

Производство первого блока термоядерных боеголовок, получивших название W76-2, началось в январе. Бюджетный план Трампа на 2020 год, опубликованный в понедельник, "завершает разработку и производство боеголовки W76-2".

Администрация Трампа утверждает, что для сдерживания России необходима боеголовка малой мощности. Москва, по мнению администрации США, может посчитать, что Штаты не захотят использовать свое нынешнее ядерное оружие в случае конфронтации с Российской Федерацией, так как нынешнее ядерное оружие имеет слишком большую мощность.

Но Адам Смит и другие противники плана отвергают этот аргумент.

Аргумент таков: "Ну, если у русских есть атомное оружие малой мощности, и они как бы обстреливают им нас, а у нас нет ничего, кроме более мощного ядерного оружия, тогда что мы можем сделать?

- Мы наносим ядерный удар тем, что есть, это прекрасный сдерживающий фактор

Смит также указал, что хотел бы изменить пункт, включенный в Закон о государственной обороне, в течение многих лет запрещающий военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией: он был добавлен после того, как Россия присоединила Крым.

Конгрессмен выразил обеспокоенность тем, что это положение препятствует возможному диалогу между ядерными державами.

Председатель комитета по вооруженным силам поставил под сомнение и размер ядерного арсенала США. Во ходе своей речи он отметил, что не уверен, что лучший способ уменьшить количество ядерного оружия в США — это избавиться от одного из элементов ядерной триады или уменьшить количество боеголовок в каждом из них.

Смит сказал, что его разговоры о ядерном арсенале "взбесили" некоторых его коллег по Конгрессу и Пентагон.

Это объясняется, по его словам, "тем фактом, что я не хочу тратить столько денег, сколько они хотят и на что хотят".

Но конгрессмен признал и трудность получения сокращений через Палату представителей.

В конце концов, я знаю, что мы должны принять законопроект. Но я хочу получить более эффективный Пентагон, которому действительно важно, как и на что вы потратите деньги

- подвел итог американский политик.

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Россия
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Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
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