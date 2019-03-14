В конгрессе пытаются свернуть проект Трампа по маломощной ядерной бомбе

Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Соединенных Штатов Америки заявил во вторник, что он собирается "торпедировать" финансирование программы ядерного оружия малой мощности, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

Я хотел бы свернуть проект создания атомного оружия малой мощности. Не думаю, что это (оружие) является хорошей идеей

- сказал конгрессмен-демократ Адам Смит, выступая на Конференции по ядерной политике и безопасности, организованной центром Карнеги.

Тем не менее, признавая, что республиканцы контролируют Сенат, а Трамп в конечном итоге должен подписать законопроект об обороне, Председатель Комитета по вооруженным силам Конгресса США сказал:

Многие другие не согласны со мной по этому поводу

Смит выступает против попыток Трампа создать так называемую ядерную боеголовку малой мощности с тех пор, как эта инициатива была впервые озвучена в прошлом году. Свежие комментарии конгрессмена впервые обозначили конкретику в его планах.

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Производство первого блока термоядерных боеголовок, получивших название W76-2, началось в январе. Бюджетный план Трампа на 2020 год, опубликованный в понедельник, "завершает разработку и производство боеголовки W76-2".

Администрация Трампа утверждает, что для сдерживания России необходима боеголовка малой мощности. Москва, по мнению администрации США, может посчитать, что Штаты не захотят использовать свое нынешнее ядерное оружие в случае конфронтации с Российской Федерацией, так как нынешнее ядерное оружие имеет слишком большую мощность.

Но Адам Смит и другие противники плана отвергают этот аргумент.

Аргумент таков: "Ну, если у русских есть атомное оружие малой мощности, и они как бы обстреливают им нас, а у нас нет ничего, кроме более мощного ядерного оружия, тогда что мы можем сделать?

- Мы наносим ядерный удар тем, что есть, это прекрасный сдерживающий фактор

Смит также указал, что хотел бы изменить пункт, включенный в Закон о государственной обороне, в течение многих лет запрещающий военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией: он был добавлен после того, как Россия присоединила Крым.

Конгрессмен выразил обеспокоенность тем, что это положение препятствует возможному диалогу между ядерными державами.

Председатель комитета по вооруженным силам поставил под сомнение и размер ядерного арсенала США. Во ходе своей речи он отметил, что не уверен, что лучший способ уменьшить количество ядерного оружия в США — это избавиться от одного из элементов ядерной триады или уменьшить количество боеголовок в каждом из них.

Смит сказал, что его разговоры о ядерном арсенале "взбесили" некоторых его коллег по Конгрессу и Пентагон.

Это объясняется, по его словам, "тем фактом, что я не хочу тратить столько денег, сколько они хотят и на что хотят".

Но конгрессмен признал и трудность получения сокращений через Палату представителей.

В конце концов, я знаю, что мы должны принять законопроект. Но я хочу получить более эффективный Пентагон, которому действительно важно, как и на что вы потратите деньги

- подвел итог американский политик.