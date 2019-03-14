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14.03.2019
Интерфакс-АВН

Подготовка ракеты "Союз" к старту идет по регламенту, чин освящения откладывается

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Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Подготовка к пуску ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-12" идёт в соответствии с регламентом, сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе.

"Все работы по обеспечению запуска выполняются согласно регламенту", - сказали в госкорпорации, комментируя сообщения в СМИ о том, что комплексные испытания ракеты пришлось проводить дважды из-за возникших проблем.

Между тем традиционный чин освящения ракеты священником, который должен был проводиться днём в среду, перенесён на четверг. Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, это связано с тем, что стартовый расчёт был вынужден продлить время работ по подготовке "Союза-ФГ" к старту.

Старт ракеты-носителя с кораблём "Союз МС-12" с экипажем на борту запланирован на 22:14 МСК 14 марта, а стыковка - на 04:07 пятницы. Таким образом, российский космонавт и зарубежные астронавты должны прибыть на МКС через шесть часов после старта, сообщал ранее Центр управления полетами (ЦУП).

В составе экипажа - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября прошлого года, однако пуск прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормально отделение одного из боковых блоков первой ступени, который вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с А.Овчининым и Н.Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

После аварии космонавт и астронавт прошли курс реабилитации и начали готовиться к следующему старту, однако в этот раз к ним присоединилась соотечественница Н.Хейга К.Кук. После того как экипаж был признан годным к полету медиками, он успешно сдал предполетные экзамены и был рекомендован межведомственной комиссией к старту.

По традиции, в ходе работы на МКС новых участников экспедиции ждет большой объем работы по научной программе. В частности, в рамках эксперимента "Биополимер" космонавты и астронавты будут помогать на орбите ученым с Земли разрабатывать стойкие к биокоррозии полимерные материалы. Всего в научной программе экспедиции 59 исследований.

Кроме того, российским космонавтам Олегу Кононенко, который с декабря находится на орбите, и А.Овчинину предстоит выйти в открытый космос. За пределы станции отправятся и американские астронавты, причем, если NASA не изменит программу полета, этот выход может стать историческим событием: впервые в космосе будут работать одновременно две женщины - Кристина Кук и Энн Макклейн.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Медицина
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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