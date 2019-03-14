Минобороны Индонезии заключило контракт на поставку самолетов ВТА C-130J "Геркулес"

ЦАМТО, 13 марта. Как сообщили 9 марта индонезийские СМИ, Министерство обороны Индонезии заключило контракт на поставку новых самолетов ВТА C-130J "Геркулес".

По информации издания Angkasa Review, которое ссылается на главу информационной службы ВВС страны Новьяна Самьега (Novyan Samyoga), 6 самолетов C-130J "Геркулес" должны быть поставлены ВВС Индонезии до конца следующего года. По заявлению начальника штаба ВВС маршала Юю Сутисна (Yuyu Sutisna), самолеты будут переданы в состав 31-й авиаэскадрильи, размещенной на авиабазе "Халим Перданакусума" в Джакарте.

Как сообщал ЦАМТО, о планах приобретения Индонезией самолетов C-130 впервые стало известно в июне 2018 года. Как тогда сообщалось, в качестве альтернативных вариантов рассматривались также самолеты ГП "Антонов" и Airbus.

На прошедшей в Джакарте в ноябре 2018 года выставке Indo Defense было заявлено, что ВВС Индонезии близки к официальному принятию решения о выборе C-130J "Геркулес" в рамках проекта закупки новых военно-транспортных самолетов. Немаловажным обстоятельством при выборе стал длительный опыт эксплуатации различных версий "Геркулес" ВВС страны и наличие налаженной инфраструктуры.

В свою очередь, представитель Lockheed Martin на выставке подтвердил, что американская корпорация взаимодействует с ВВС Индонезии, и направила ответ на полученный запрос об информации.

Представитель Lockheed Martin также подтвердил, что любая закупка C-130J для Индонезии будет реализована посредством механизма прямого коммерческого контракта, а не в рамках программы "Иностранные военные продажи". Это позволит ускорить поставку.

В настоящее время на вооружении ВВС Индонезии имеется около 20 устаревших C-130, некоторые из которых были произведены в 1960-е гг. Самолеты C-130H размещены на авиабазе "Султан Хасануддин", а C-130B – на базе "Абдулрахман Салех". Правительство Индонезии также приобрело два многоцелевых самолета A-400M компании Airbus, которые будут эксплуатироваться государственной компанией PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, но по оценке представителя ВВС, их покупка для ВВС вряд ли возможна из-за высокой стоимости.