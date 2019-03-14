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14.03.2019
Военное обозрение

Самолёт наблюдения США в четвёртый раз пролетел над Забайкальем

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Американский самолет наблюдения Boeing OC-135B совершил четвертый полет над территорией России в рамках договора по Открытому небу. Согласно данных ресурса PlaneRadar, полет самолета США вновь проходил над Забайкальским краем.

Источник изображения: U.S. air force

По данным ресурса Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T пролетел над восточной частью России - Забайкальским краем. В 6.15 самолет был замечен в небе над Комсомольском-на-Амуре, он пролетал на высоте 10,7 километра. Самолет наблюдения не имеет вооружений, а установленная на нем аппаратура прошла сертификацию в странах-участницах договора об Открытом небе, включая Россию.

Кроме этого, по данным Минобороны, при полете над территорией Российской Федерации в самолете находятся наблюдатели от России, которые смотрят за соблюдением правил наблюдения и отсутствия на борту запрещенной аппаратуры.

Это уже четвертый полет американских наблюдателей над Россией и все они были проведены в районе Забайкалья. По мнению российских экспертов американцев сильно интересует ракетная бригада, расположенная в районе Читы. Предыдущие полеты проводились соответственно 23 и 25 февраля и 11 марта. Полеты самолетов наблюдения производятся по заранее утвержденной квоте для каждого государства.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Продукция
KC-135
Компании
Boeing
Проекты
ОБСЕ
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