Пакистан и Индия одновременно заявили об испытаниях новых вооружений

Военно-воздушные силы Пакистана провели успешные испытания нового оружия, установленного на истребителях JF-17 Thunder, сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

В сообщении отмечается, что новое оружие с увеличенной дальностью поражения разработано и установлено на истребители пакистанскими специалистами. Проведенные испытания показали, что с установленным новым вооружением самолеты JF-17 Thunder гарантированно будут поражать с высокой точностью в любое время суток различные цели.

Истребитель JF-17 Thunder относится к самолетам третьего поколения и является совместной китайско-пакистанской разработкой. Предназначен в основном для завоевания превосходства в воздухе, но может наносить удары и по наземным целям.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Почти одновременно с заявлением пакистанских военных, об успешных испытаниях оружия заявили и в Индии. По данным СМИ, индийские вооруженные силы провели успешные испытания новой реактивной системы залпового огня "Pinaka" собственной разработки. В ходе тестов было произведено два залпа, снаряды поразили цели на дальности в 90 километров. РЗСО "Pinaka" позволяет выпустить 12 ракет за 44 секунды.

Обе страны объявили об успешных испытаниях на фоне сохраняющейся напряженности между ними после столкновений на границе.