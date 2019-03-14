Крейсер "Маршал Устинов" проведет учебные стрельбы в Баренцевом море

Крейсер Северного флота "Маршал Устинов" в ближайшие дни проведет учебные стрельбы в Баренцевом море, сообщили в среду в пресс-службе флота.

"Сегодня утром ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцевом море для отработки учебно-боевых задач в полигонах боевой подготовки Северного флота. В течение нескольких дней экипажу предстоит отработать организацию несения походной вахты, действия по внезапным вводным и тревогам, а также ряд корабельных боевых учений", - сообщили в пресс-службе.

"Расчеты артиллерийских и ракетных комплексов крейсера проведут тренировки по сопровождению и уничтожению воздушных и быстроходных надводных целей. Запланирован ряд практических стрельб", - добавили в пресс-службе.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" (проект 1164) был заложен на Николаевском судостроительном заводе в 1978 году. Спущен на воду в 1982 году. Вступил в боевой состав Северного флота в сентябре 1986 года.

На вооружение крейсера находятся противокорабельные крылатые ракеты П-1000 "Вулкан" и зенитный ракетный комплекс С-300Ф "Форт".

Крейсеры этого проекта предназначены для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах Мирового океана. Вспомогательными задачами ракетного крейсера данного класса является огневая поддержка десанта, борьба с подводными лодками.