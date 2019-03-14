Войти
14.03.2019
ЦАМТО

ВС Норвегии проводят оценку вариантов модернизации танкового парка

216
0
0
Датский танк Leopard 2
Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвегии.
Источник изображения: © Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie

ЦАМТО, 13 марта. Вооруженные силы Норвегии рассматривают два варианта модернизации танкового парка: либо это усовершенствование имеющихся основных боевых танков "Леопард-2A4NO", либо приобретение новых ОБТ.

Об этом сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на ежегодный отчет норвежского оборонного ведомства, в котором подробно описываются оборонные приобретения страны на следующие восемь лет. В отчете говорится, что Осло предпочел бы приобрести новые боевые танки к 2025 году.

Официально отмененный в июне прошлого года проект модернизации "5050 Leopard 2 Upgrades Project", касающийся примерно 30 из 52 имеющихся танков, не упоминается в отчете о будущем данного компонента Вооруженных сил Норвегии. Известно, что до 2024 года будет выделено от 7 до 20 млн. евро на поддержание в боеготовом состоянии имеющегося парка "Леопард-2A4NO". К этому сроку должно быть принято окончательное решение относительно приобретения новых танков, либо о глубокой модернизации имеющихся ОБТ.

В настоящее время в войсках преобладает мнение о том, что в составе СВ Норвегии должно быть три механизированных батальона, в состав каждого из которых будет входить танковая рота, оснащенная современными боевыми танками.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
17.10.2018
Блокбастер нордический
15.01.2018
На страже Прибалтики
29.03.2017
Натовская массовка
31.08.2016
Чудо на Висле
10.03.2015
Норвегия выводит в приоритеты вооружение для Арктики
10.09.2012
Вооруженные силы Канады возобновили программу закупки ББМ CCV
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары