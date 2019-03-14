ВС Норвегии проводят оценку вариантов модернизации танкового парка

ЦАМТО, 13 марта. Вооруженные силы Норвегии рассматривают два варианта модернизации танкового парка: либо это усовершенствование имеющихся основных боевых танков "Леопард-2A4NO", либо приобретение новых ОБТ.

Об этом сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на ежегодный отчет норвежского оборонного ведомства, в котором подробно описываются оборонные приобретения страны на следующие восемь лет. В отчете говорится, что Осло предпочел бы приобрести новые боевые танки к 2025 году.

Официально отмененный в июне прошлого года проект модернизации "5050 Leopard 2 Upgrades Project", касающийся примерно 30 из 52 имеющихся танков, не упоминается в отчете о будущем данного компонента Вооруженных сил Норвегии. Известно, что до 2024 года будет выделено от 7 до 20 млн. евро на поддержание в боеготовом состоянии имеющегося парка "Леопард-2A4NO". К этому сроку должно быть принято окончательное решение относительно приобретения новых танков, либо о глубокой модернизации имеющихся ОБТ.

В настоящее время в войсках преобладает мнение о том, что в составе СВ Норвегии должно быть три механизированных батальона, в состав каждого из которых будет входить танковая рота, оснащенная современными боевыми танками.