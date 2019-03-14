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14.03.2019
ТАСС

Руководители космических отраслей России и Казахстана обсудят сотрудничество по Байконуру

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Ракета "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat-A на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat-A на стартовой площадке космодрома Байконур.
Источник изображения: © РКК "Энергия"/"Роскосмос"

Дмитрий Рогозин и Аскар Жумагалиев также будут наблюдать за запуском к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-12"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 14 марта проведет встречу с министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскаром Жумагалиевым, в ходе которой будут обсуждаться перспективы сотрудничества, в том числе вопросы совместной деятельности на космодроме Байконур. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель российской госкорпорации.

"13 марта делегации РФ и Казахстана прибывают на космодром Байконур, где 14 марта пройдет встреча. Стороны планируют обсудить вопросы совместной деятельности на космодроме Байконур и реализацию совместных проектов, а также перспективные программы сотрудничества", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Рогозин и Жумагалиев будут наблюдать за запуском к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля "Союз МС-12". На этом корабле 14 марта в 22:17 мск на станцию отправится новая экспедиция - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Одной из совместных программ РФ и Казахстана, реализуемых на Байконуре, является проект "Байтерек". В рамках этой программы Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5" ("Иртыш"), которую планируется запускать с Байконура.

"Байтерек"

22 августа 2018 года подписан протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" для дальнейшей модернизации. Срок первого пуска с КРК "Байтерек" запланирован на 2022 год. В данном проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры КРК "Байтерек" путем модернизации имеющегося КРК "Зенит-М".

В августе 2017 года на уровне межправительственной комиссии по Байконуру стороны приняли решение об исключении объектов наземной инфраструктуры КРК "Зенит-М" из арендуемых Россией и передаче их Казахстану. Таким образом, будущий космический ракетный комплекс "Байтерек" будет собственностью Казахстана, в отличие от других объектов космодрома, находящихся в аренде у РФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Союз ПКК
Союз-5 РН
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