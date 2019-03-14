Индия провела новые испытания реактивной системы Pinaka

Индия успешно провела испытания реактивной системы залпового огня Pinaka. Это собственная разработка индийских конструкторов.

Как сообщает телеканал NDTV, это было уже третье испытание, проведенное Организацией оборонных исследований и разработок. Испытания прошли в пустыне штата Раджастхан.

Представители министерства обороны Индии прокомментировали отметили, что испытания доказывают эффективность, надежность и высокоточные возможности реактивной системы залпового огня Pinaka. Реактивные снаряды оборудованы навигационной системой и системой наведения.

ТАСС напоминает, что почти год тому назад Индия уже проводила испытания новой РСЗО. Они также были признаны успешными. Pinaka позволяет выпустить 12 реактивных снарядов за 44 секунды. На недавних испытаниях в округе Одиша снаряды поразили цели на расстоянии в 90 километров.

Светлана Цыганкова