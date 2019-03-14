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14.03.2019
Военное обозрение

В США законодательно запретили признавать Крым российским

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Палата представителей Конгресса США во вторник почти единогласно одобрила ряд антироссийских законопроектов, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы палаты.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

427 конгрессменов, при одном проголосовавшем против, приняли закон, запрещающий Соединенным Штатам признавать Крым российской территорией. Сам закон очень короткий и состоит буквально из нескольких строчек:

Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией. Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами

Таким образом закон запрещает американским властям предпринимать какие-либо действия, которые могут быть признаны направленными на признание суверенитета России над Крымом.

Еще одним законопроектом конгрессмены обязали директора Национальной разведки США в течение полугода предоставить в Конгресс доклад, в котором должны содержаться сведения о всех доходах российского президента Владимира Путина.

Кроме этого американскую разведку обязали выяснить планы России по военным действиям против стран НАТО и ее возможный ответ на усиление позиции США в Восточной Европе. Отчет должен быть предоставлен в течении 90 дней.

В Совете Федерации РФ прокомментировали закон, запрещающий США признавать Крым российским. По словам главы международного комитета СФ Константина Косачева, данный закон никак не отразится на реальном правовом статусе Крыма. Закон, прежде всего, направлен на внутреннюю политику США, уверен сенатор.

Если конгрессу приходится специально запрещать признание Крыма российским, это значит, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчет в том, что Крым можно считать украинским только в бессмысленных актах, а не на деле

- заявил Косачев.

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