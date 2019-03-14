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14.03.2019
ТАСС

Северный флот за несколько лет совершил в Арктике 34 географических открытия

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Николай Евменов. Архивное фото
Николай Евменов. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Гидрографами флота были открыты и описаны один пролив, 12 островов, 14 мысов, шесть бухт

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты Северного флота (СФ) в рамках научной деятельности в Арктике сделали за последние годы 34 географических открытия. Об этом в среду заявил журналистам командующий СФ адмирал Николай Евменов.

"За последнее время гидрографическими судами Северного флота "Горизонт", "Визир" и "Сенеж" в ходе исследовательских походов в Арктику сделано 34 географических открытия", - сказал командующий.

Как ранее сообщали на флоте, активную научно-исследовательскую деятельность в Арктике СФ возобновил в 2014 году. За прошедшее время гидрографами СФ были открыты и описаны один пролив, 12 островов, 14 мысов, шесть бухт. В одной из проведенных экспедиций было обнаружено исчезновение одного острова.

В 2018 году Северный флот при поддержке Русского географического общества впервые в современной российской истории осуществил беспрецедентную комплексную экспедицию на архипелаг Новая Земля. В ходе нее был проведен ряд исторических экспериментов по реконструкции маршрутов первопроходцев.

В нынешнем году СФ планирует совместно с экспедиционным центром Минобороны РФ и Русским географическим обществом провести экспедиции на острова архипелага Земля Франца-Иосифа, на остров Средний архипелага Северная Земля и продолжить экспедиционную деятельность на Новой Земле.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
СФ
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