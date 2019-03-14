Госдеп: Пекин не собирается присоединяться к ДРСМД 2.0

У китайского руководства "нет аппетита" в отношении каких бы то ни было договоров по контролю над вооружениями, передает ТАСС заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.

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Осенью прошлого года Дональд Трамп допустил возможность заключения трехстороннего соглашения между Вашингтоном Москвой и Пекином о запрещении ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь китайский МИД назвал эту идею "абсолютной ошибкой". Однако в феврале 2019 года Трамп снова выразил надежду привлечь к договору Китай "и другие страны". В противном случае США "значительно превзойдут и опередят всех остальных" в производстве вооружений подобного класса, добавил президент.

Осторожную надежду на то, что китайское руководство проявит интерес к новому договору (ДРСМД 2.0) выразила даже канцлер Германии Ангела Меркель.

Дело, однако, в том, что ДРСМД – продукт холодной войны. В момент его подписания (в 1987 году) США воспринимали Китай не столь серьезно, и мысли привлекать его к соглашению у Вашингтона не было.

В настоящее же время, судя по официальным заявлениям США и РФ, у этих стран нет ни одной ракеты средней и меньшей дальности, зато у Китая счет таких ракет идет на сотни. Согласно информации Пентагона, НОАК располагает, примерно, 300 баллистическими ракетами средней дальности (от 1,5 тыс. км) и двумя тысячами ракет меньшей дальности (от 300 км до 1 тыс. км).

Кроме того, на вооружении китайской армии находятся около 300 единиц крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия, превышающим 1,5 тыс. км.

В случае присоединения к новому ДРСМД, Китаю пришлось бы уничтожить всё это вооружение. На такой шаг Пекин не пойдет, поскольку в результате действия нынешнего соглашения получил "огромное преимущество над США", отметили в Вашингтоне. По оценке американского военного ведомства, около 90% китайских баллистических и крылатых ракет приходятся именно на ракеты средней и меньшей дальности.

Американо-китайская комиссия при Конгрессе США утверждает также, что в Пекине рассматривают неядерные ракеты наземного базирования в качестве "одного их столпов стратегии ведения боевых действий".

В таких условиях, гипотетическое присоединение КНР с ДРСМД 2.0 представляется абсолютно нереалистичным, отметили в Госдепартаменте.