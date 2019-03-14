Войти
14.03.2019
Интерфакс-АВН

Самолет ВВС США провел очередной наблюдательный полет над Забайкальским краем

181
0
0
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - В рамках договора по открытому небу самолет ВВС США Boeing OC-135B в среду совершил новый наблюдательный полет над Забайкальским краем, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский военный самолет с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T вылетел для выполнения миссии над территорией России с авиабазы в Японии. Затем он совершил посадку в Хабаровске для того, чтобы взять на борт российских наблюдателей.

Этот же самолет совершил аналогичные полеты над территорией России 23, 25 февраля и 1, 11 марта. Они стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

В понедельник врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин сообщил, что "в период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения Boeing OC-135B с аэродрома Хабаровск (Новый)".

По его словам, полет будет осуществляться по согласованному маршруту. "Российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал Р.Шишин.

"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения - аэрофотоаппараты - прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - заявил представитель Минобороны РФ.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

В августе 2017 года сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием и Пентагоном в Вашингтоне - над зоной особой секретности США. Эксперты в Москве тогда заявили, что полет российского самолета не нарушил положений договора.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Финляндия
Япония
Продукция
KC-135
Ту-154
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
Проекты
ОБСЕ
Ядерный щит
Похожие новости
26.02.2019
США провели второй полёт над Россией в рамках "Открытого неба"
21.09.2018
Еще полетаем
16.10.2017
Призвание и долг гидрографов
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
30.07.2007
Русская чертова дюжина штурмует американский рейтинг ОПК При ближайшем рассмотрении успехи отечественного оборонного производства оказываются эфемерными
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары