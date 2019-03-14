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14.03.2019
Интерфакс-АВН

Дальние перехватчики задействовали в тренировке сил ПВО на Камчатке

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МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: http://www.airforce.ru

Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 отработали уничтожение условного самолета-нарушителя в ходе тренировки дежурных сил ПВО морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщили в среду в пресс-службе флота.

"В роли нарушителя выступил самолет МиГ-31, который в ночное время суток на большой высоте имитировал проникновение в воздушное пространство страны", - говорится в сообщении.

По данным ТОФ, с аэродрома "Елизово" на перехват условного нарушителя по тревоге были подняты истребители-перехватчики МиГ-31. Дальние перехватчики отработали задачи по обнаружению и условному уничтожению цели с выполнением электронных пусков ракет "воздух-воздух".

Накануне Северный флот РФ сообщал, что два российских модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ отработали уничтожение самолета условного противника в стратосфере в ходе учебно-тренировочных полетов над Арктикой.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ.

Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
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