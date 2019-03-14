Норвежская компания Kongsberg поставит Японии КРВБ JSM

ЦАМТО, 13 марта. Норвежская компания Kongsberg объявила о подписании с Минобороны Японии контракта на поставку начальной партии КРВБ JSM (Joint Strike Missile) для вооружения закупаемых Токио в США истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Ни Kongsberg, ни правительство Японии не раскрывают стоимость, количественные показатели и сроки выполнения контракта.

Как сообщал ЦАМТО, JSM представляет собой модифицированный вариант противокорабельной ракеты NSM, принятой на вооружение ВМС Норвегии. Разработка JSM началась в 2008 году и была завершена в середине 2018 года после успешного проведения серии испытаний. Боеприпас разрабатывался Kongsberg Defense Systems совместно с американской Raytheon.

JSM представляет собой высокоточную маневренную малозаметную КРВБ большой дальности пятого поколения, которая может использоваться для поражения хорошо защищенных наземных целей и кораблей в море в условиях наличия современных систем ПВО. JSM – единственная на текущий момент крылатая ракета большой дальности, которая может размещаться во внутренних отсеках F-35A и F-35C. В перспективе JSM предполагается интегрировать на самолеты других типов, в частности, JAS-39 "Грипен" и EF-2000 "Тайфун".

По имеющейся информации, стартовая масса JSM составляет 416 кг, длина – 4 м, ширина со сложенным крылом – 48 см, высота – 52 см. Ракета оснащена турбореактивным двигателем WJ38-7K компании Williams International, программируемым взрывателем со специально разработанными программами, загружаемыми до запуска, 500-фунтовой боевой частью (100-кг заряд размещен в 120-кг корпусе из титана), двусторонней линией передачи данных на основе Link-16 для обновления данных о цели, перенацеливания или отмены операции.

В состав системы наведения входят ИК ГСН с функцией автономного распознавания цели ATR (Autonomous Target Recognition), инерциальная навигационная система, корректируемая по сигналам спутниковой системы GPS, и система корреляции по контуру рельефа местности (TERCOM). Точная дальность полета ракеты не разглашается, но, предположительно, она составляет до 500 км.

Благодаря применению современных материалов, возможности выполнять полет на предельно малых высотах с отгибанием рельефа местности, оснащению пассивной головкой самонаведения, ракету сложно обнаружить и перехватить даже с использованием современных средств противодействия.

По заявлению компании, международный консорциум операторов F-35 проявляет большой интерес к JSM. Примером этого является выбор Японией КРВБ JSM для своего парка F-35.

Воздушные силы самообороны Японии планируют вооружить ракетами JSM все заказанные истребители F-35A. Как сообщает Jane's Defence Weekly, в бюджете 2019 ф.г. года на закупку неназванного числа JSM было ассигновано 7,9 млрд. иен (71 млн. долл.).