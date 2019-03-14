В Тамбове ведется переподготовка военнослужащих на новейший комплекс РЭБ "Палантин"

ЦАМТО, 13 марта. Переподготовка военнослужащих на новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" ведется на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения РЭБ в Тамбове.

В плановых занятиях уже приняли участие 98 военнослужащих 24-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Западного военного округа, где в ходе перевооружения старые образцы были заменены на новейшие разработки специальной техники радиоэлектронной борьбы, оснащаемой комплексом "Палантин".

Комплекс "Палантин" предназначен для ведения радиоразведки узлов связи и линий КВ, УКВ наземной, авиационной, сотовой и транковой радиосвязи, наземных терминалов спутниковой, радиорелейной связи, а также для создания прицельных дискретно-заградительных, полосно-заградительных и заградительных по частоте помех, выявленных объектами радиоэлектронного подавления, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.