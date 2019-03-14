Рекорд по длине непрерывной резки металла установлен в ходе проведения конкурса "Глубина-2019" водолазами Северного флота

ЦАМТО, 13 марта. Участники всеармейского этапа конкурса водолазного мастерства "Глубина-2019" завершили участие в соревновательной программе всеармейского этапа Армейских международных игр "Глубина-2019".

Завершающим состязанием в программе конкурса стало выполнение водолазными специалистами подводно-технических работ по резке металла.

Рекорд соревнований установили водолазные специалисты Северного флота, выполнив непрерывную резку металла толщиной 5 мм на длину 88 см.

В 2019 году в программу соревнований "Глубина" включены восемь специальных упражнений. Все они непосредственно связаны с профессиональной деятельностью военных водолазов. Самые технически сложные – это оказание помощи надводному кораблю при пробоине корпуса, поддержание жизнедеятельности подводной лодки, лежащей на грунте, подводная резка и сварка металла. Более простые и понятные – это поиск и остропка предметов на глубине, сборка металлоконструкций, оказание первой помощи пострадавшему водолазу, скоростное плавание и подводная борьба.

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Королева в период с 1 по 13 марта 2019 года на базе учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-морского флота, г.Севастополь) 907 объединенного учебного центра ВМФ проводится всеармейский этап Армейских международных игр "Глубина-2019".

Команда-победитель будет удостоена чести представлять Военно-морской флот России на международном этапе соревнований, который состоится в августе 2019 года, сообщает пресс-служба Северного флота.