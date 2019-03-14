Новая китайская "шапка-невидимка" уступает российскому комплексу КДУД
На вооружение китайской армии поступили специальные системы противодействия высокоточному оружию.
Многоствольная пусковая установка, предназначенная для запуска ложных целей, монтируется на шасси двухосного автомобиля повышенной проходимости.
В репортаже канала CCTV продемонстрированы кадры учений, на которых была применена эта установка. В частности демонстрировался марш техники, ее развертывание и применение.
Для армии России в Санкт-Петербурге создан близкий по предназначению, но иной по конструкции комплекс дистанционного управления аэрозольным противодействием КДУД.
На этой машине весом в 17 500 кг, созданной на базе вездехода КАМАЗ - 65224, реализован катапультный метод отстрела специальных дымовых шашек, всего на борту имеется боезапас в 350 штук. Экипаж - 3 человека.
Для управления применяется спутниковая навигация и компьютер с картами местности, на которых отмечены участки, которые необходимо прикрыть аэрозольным полем.
КДУД позволит эффективно прикрывать различные военные объекты, позиции войск, а также гражданские сооружения, по которым противник может применить управляемые бомбы и ракеты.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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