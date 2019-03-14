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14.03.2019
Военное обозрение

Силы спецопераций США закупают новые снайперские винтовки

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Компания Barrett Firearms Manufacturing из Теннесси получила заказ стоимостью 49,9 млн. долларов на поставку современных снайперских винтовок Командованию Сил специальных операций США (USSOCOM). Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило заключение сделки в минувший понедельник.

Источник изображения: Barrett

Информация о контракте не является публичной, подробности сделки о количестве и типе приобретаемых винтовок неизвестны. Работы должны быть завершены к марту 2024 года.

Barrett Firearms Manufacturing - американский производитель огнестрельного оружия и боеприпасов. Он был основан в 1982 году Ронни Дж. Барреттом с единственной целью - создать полуавтоматические винтовки с патронами для мощных боеприпасов .50 BMG (12,799 мм НАТО), которые первоначально разрабатывались для пулеметов M2 Browning.

Согласно нескольким сообщениям средств массовой информации, в настоящее время Barrett Firearms предлагает винтовку MRAD калибра .338 Lapua Magnum для использования в USSOCOM. Она базируется на улучшенной конструкции Barrett 98B, получившей ряд изменений для повышения точности и удобства использования.

MRAD разрабатывалась согласно спецификациям, изложенным Командованием сил специальных операций в 2009-м году. Тогда эта структура заявила о желании получить новую перспективную снайперскую винтовку. Однако победителем в конкурсе стала Remington MSR.

Barrett MRAD является очень гибкой системой. Помимо складного приклада, оружие получило возможность смены калибра, что особенно важно для спецназа. Облегченный ствол можно сменить за 2 минуты.

Для смены калибра также используется оперативная замена затворной группы и магазиноприемника.

Винтовка допускает использование калибров 0,338 Lapua Magnum, 0,300 Winchester Magnum, 0,308 Winchester, 0,338 и 0,300 NORMA, 7 мм Remington, .260 Remington и 6,5 мм Creedmore.

Длина ствола варьируется в диапазоне от 432 мм до 660 мм. Ствол может быть как рифленым, так и утяжеленным.

Точность системы при использовании специальных боеприпасов составляет 0,5 MOA (минута дуги) на расстоянии до 1500 метров.

Винтовка состоит на вооружении Израиля, Норвегии и Новой Зеландии.

В дополнение к текущему контракту, Barrett поставляет винтовки M107 (Barrett M82, стандартизированные американскими военными) для армии США и других стран.

В настоящее время вооруженные силы США используют M82A3 и её новую версию M107.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Новая Зеландия
Норвегия
США
Компании
Barrett
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