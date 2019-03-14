Силы спецопераций США закупают новые снайперские винтовки

Компания Barrett Firearms Manufacturing из Теннесси получила заказ стоимостью 49,9 млн. долларов на поставку современных снайперских винтовок Командованию Сил специальных операций США (USSOCOM). Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило заключение сделки в минувший понедельник.

Источник изображения: Barrett

Информация о контракте не является публичной, подробности сделки о количестве и типе приобретаемых винтовок неизвестны. Работы должны быть завершены к марту 2024 года.

Barrett Firearms Manufacturing - американский производитель огнестрельного оружия и боеприпасов. Он был основан в 1982 году Ронни Дж. Барреттом с единственной целью - создать полуавтоматические винтовки с патронами для мощных боеприпасов .50 BMG (12,799 мм НАТО), которые первоначально разрабатывались для пулеметов M2 Browning.

Согласно нескольким сообщениям средств массовой информации, в настоящее время Barrett Firearms предлагает винтовку MRAD калибра .338 Lapua Magnum для использования в USSOCOM. Она базируется на улучшенной конструкции Barrett 98B, получившей ряд изменений для повышения точности и удобства использования.

MRAD разрабатывалась согласно спецификациям, изложенным Командованием сил специальных операций в 2009-м году. Тогда эта структура заявила о желании получить новую перспективную снайперскую винтовку. Однако победителем в конкурсе стала Remington MSR.

Barrett MRAD является очень гибкой системой. Помимо складного приклада, оружие получило возможность смены калибра, что особенно важно для спецназа. Облегченный ствол можно сменить за 2 минуты.

Для смены калибра также используется оперативная замена затворной группы и магазиноприемника.

Винтовка допускает использование калибров 0,338 Lapua Magnum, 0,300 Winchester Magnum, 0,308 Winchester, 0,338 и 0,300 NORMA, 7 мм Remington, .260 Remington и 6,5 мм Creedmore.

Длина ствола варьируется в диапазоне от 432 мм до 660 мм. Ствол может быть как рифленым, так и утяжеленным.

Точность системы при использовании специальных боеприпасов составляет 0,5 MOA (минута дуги) на расстоянии до 1500 метров.

Винтовка состоит на вооружении Израиля, Норвегии и Новой Зеландии.

В дополнение к текущему контракту, Barrett поставляет винтовки M107 (Barrett M82, стандартизированные американскими военными) для армии США и других стран.

В настоящее время вооруженные силы США используют M82A3 и её новую версию M107.