Истребители МиГ-31БМ уничтожат в стратосфере "нарушителя границы"

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ двух авиационных полков Центрального военного округа подняты по тревоге. Летно-тактическое учение стартовало сегодня в Красноярском и Пермском краях, передает пресс-служба округа

Экипажи отработают тактические задачи на высотах от одного до 18 километров. Они будут вести поиск, а затем уничтожат условного нарушителя границы в стратосфере (роль "противника" играет один из МиГ-31).

Летчикам предстоит также показать навыки в перехвате и "уничтожении" крылатой ракеты на средних и больших высотах, а также - самолета "неприятеля".

"В летных маневрах задействовано более 15 истребителей, а также около 500 человек. Завершат учения пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух" в Астраханской области - это случится в конце марта", - рассказали в ЦВО.

Напомним, учения сейчас проходят в разных регионах дислокации частей и соединений военного округа. Так, накануне армейскую авиацию подняли по тревоге в Свердловской и Новосибирской областях. Здесь к маневрам привлечены две эскадрильи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-8 АМТШ-В "Терминатор".

Татьяна Воробьева