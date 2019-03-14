Словакия ищет новые системы ПВО к имеющимся С-300

Министерство обороны Словакии рассматривает возможность закупки трехкоординатных радиолокационных систем ПВО у ряда поставщиков, включая Соединенные Штаты Америки.

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Согласно информации, опубликованной военным ведомством, Словакия планирует закупить 17 радиолокационных систем такого типа общей стоимостью 155 миллионов евро.

Министерство обороны завершило этап оценки представленных предложений. В рамках конкурса поступили заявки от 10 стран: Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Турции и Франции.

Проектная группа, состоящая из специалистов министерства обороны, генерального штаба и военно-воздушных сил страны, провела оценку полученных предложений с точки зрения технических и эксплуатационных характеристик, ценовых параметров, графиков поставок, совместимости с системами ПВО НАТО, обучения, логистики и роли оборонной промышленности в программе модернизации. По этим критериям условия, предложенные Францией, Израилем и Соединенными Штатами Америки, были выделены как самые выгодные.

В то же время, предложение США получило наибольший приоритет как одно из самых интересных для словацких вооруженных сил. Кто бы сомневался...

В рамках следующего этапа процедуры МО Словакии вступит в двусторонние переговоры с представителями стран, попавших в шорт-лист на поставку трехкоординатных систем ПВО средней, малой и очень малой дальности. Решение будет принято не позднее 30 июня 2019 года.

Особенностью трехкоординатных радиолокационных систем является возможность одномоментного определения дальности летящего объекта, его высоты и азимута посредством одного радара. В более ранних системах для этого требовалось использование двух радарных установок.

Стоит отметить, что Словакия остается одной из немногих стран НАТО, эксплуатирующих систему ПВО С-300. Имеющаяся на вооружении европейской страны техника досталась ей в результате раскола Чехословацкой республики на два государства – Чехию и Словакию. Наличие С-300 в арсенале Словакии вызывало возмущение, в частности, Анкары. Там считают, что отсутствие критики со стороны США в отношении европейских эксплуатантов советской (российской) системы доказывает предвзятое отношение Вашингтона к Турции, собирающейся закупить С-400. Словакия данные заявления никак не прокомментировала.