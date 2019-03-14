В Китае рассказали о задачах тибетских кавалеристов НОАК

Китайские СМИ пишут о том, что особое подразделение кавалерии НОАК пополнилось новобранцами. Речь идёт об уникальном подразделении вооружённых сил Китая, которое занимается патрулированием приграничных территорий на западе и северо-западе страны – в Тибетском автономном районе.

Источник изображения: НОАК

Отмечается, что патрулирование с использованием местной породы лошадей осуществляется на высотах более 4 тыс. метров. Это по-настоящему экстремальные условия. Содержание кислорода на таких высотах падает ниже 60 процентов в сравнении с теми показателями, которые соответствуют зоне на уровне моря. В таких условиях нужны и животные соответствующие, и люди с особой подготовкой. Зачастую призыв в горные кавалерийские подразделения осуществляется из числа местных жителей, для которых высота более 4000 метров – это не "экстрим", а обычная жизнь.

Речь идёт об обновлении личного состава кавалерийского батальона 76-й армии НОАК. Батальон дислоцирован на высокогорном плато.

Подразделение особое и тренировки тоже особые. Одна из разновидностей таких тренировок – стрельба из различных видов оружия на скаку. Обращает на себя внимание тот факт, что помимо стрелкового оружия солдаты кавбата 76-й армии НОАК вооружены шашками.

Источник изображения: НОАК

В командовании говорят, что шашка - в большей степени дань традициям, а вот современное стрелковое оружие - вооружение кавалеристов, которое при патрулировании приграничных районов необходимо в первую очередь. Дело в том, что через Тибетский и Синцзян-Уйгурский автономные районы Китая идёт не только наркотрафик (например, из Афганистана), но трафик террористов, входящих в группировки так называемого Восточного Туркестана. Именно для пресечения деятельности трансграничных группировок зачастую и используются тибетские кавалерийские отряды НОАК.

При этом о боестолкновениях между тибетскими кавалеристами НОАК и боевиками официально не сообщается.