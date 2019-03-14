Войти
14.03.2019
Российская газета

Опубликована отреставрированная видеозапись первого ядерного взрыва

213
0
0

В Сети появилась отреставрированная версия видеозаписи первого ядерного взрыва. Испытания проводились 74 года назад на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. Их кодовое название - Trinity.

Как пишет Popular Mechanics, процесс восстановления видео включал удаление царапин и минимизацию некоторых дефектов при обработке исходного негатива. Взрыв произошел в 05.30 утра 16 июля 1945 года.

Журнал приводит текст отчета министерства энергетики США, в котором говорится, что устройство взорвалось над пустыней Нью-Мексико, "испарив" расположенную недалеко от пицентра башню и превратив асфальт вокруг ее основания в зеленый песок. Через несколько секунд после взрыва по пустыне распространилась сильная ударная волна.

Дж. Роберт Оппенгеймер, ведущий физик, отвечающий за разработку бомбы, позже сказал, что это событие напомнило ему строку из индийского эпоса Бхагавад Гита: "Теперь я стал Смертью, разрушителем миров".


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Мексика
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
16.11.2016
Ликвидация дыр в противоракетной обороне России подходит к концу
24.03.2015
Технологии будущего и вооружения России
06.12.2012
Подземные ядерные испытания выследили из ионосферы
15.03.2012
Оружие умолчания
02.07.2010
Россия прощается с космосом
22.09.2008
Все только начинается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары