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14.03.2019
РИА Новости

Российские военные тренируются отражать налеты группы дронов над Арктикой

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Сопка-2
ТРЛК "Сопка-2" в аэропорту Астрахани.
Источник изображения: antonio-d50.livejournal.com

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты радиотехнических войск провели в Арктической зоне комплексную тренировку по обнаружению и нейтрализации беспилотников условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Попытку беспилотников условного противника провести разведку в Арктической зоне пресекли военнослужащие радиолокационного подразделения Восточного военного округа в ходе комплексной тренировки. В мероприятиях приняли участие специалисты развернутого несколько лет назад на острове Врангеля трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2", - говорится в сообщении.

Сначала военные провели мониторинг воздушной обстановки в зоне ответственности, после чего был смоделирован полет группы малоразмерных низколетящих воздушных целей, классифицированных как разведывательные дроны "противника", и пресечена попытка "вражеских" беспилотников разведать местность над российской территорией.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Россия
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Минoбороны РФ
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Арктика
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