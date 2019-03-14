Российские военные тренируются отражать налеты группы дронов над Арктикой

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты радиотехнических войск провели в Арктической зоне комплексную тренировку по обнаружению и нейтрализации беспилотников условного противника, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Попытку беспилотников условного противника провести разведку в Арктической зоне пресекли военнослужащие радиолокационного подразделения Восточного военного округа в ходе комплексной тренировки. В мероприятиях приняли участие специалисты развернутого несколько лет назад на острове Врангеля трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2", - говорится в сообщении.

Сначала военные провели мониторинг воздушной обстановки в зоне ответственности, после чего был смоделирован полет группы малоразмерных низколетящих воздушных целей, классифицированных как разведывательные дроны "противника", и пресечена попытка "вражеских" беспилотников разведать местность над российской территорией.