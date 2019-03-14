Экипаж БДК "Орск" ЧФ провёл артиллерийские стрельбы в морском полигоне

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж большего десантного корабля (БДК) "Орск" выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской, береговой и воздушной целям в одном из морских полигонов Чёрного моря, сообщает в среду отдел информационного обеспечения ЧФ.

"В частности, при отработке действий по поддержке высадки морского десанта на побережье экипаж десантного корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки по береговым целям, имитирующим огневые точки противника, а затем отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Также, артиллерийские расчеты выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа БДК "Орск" станет совершенствование организации погрузки на корабль боевой техники и личного состава подразделений морской пехоты, а также высадка морского десанта на необорудованное побережье, отмечается в пресс-релизе.