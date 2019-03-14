"Алло, мы ищем таланты" - армия Китая

В конце апреля пройдет Единый экзамен по набору актива на гражданские должности в китайскую армию, сообщает агентство Синьхуа.

Набор инициирован Департаментом политической работы при Центральном военном совете КНР для удовлетворения потребности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в гражданских кадрах. В частности, речь идет о профессионалах на важных постах в гражданском секторе.

Набор происходит на специальном сайте "Сеть военный талантов" с 13 по 20 марта, сам же экзамен пройдет 28 апреля. Согласно постановлению департамента, необходимы именно выдающиеся кадры для работы на гражданских постах. При этом набор и экзамены будут максимально частными, прозрачными и равноправными.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в мае 2018 года председатель Центрального военного совета КНР и председатель КНР Си Цзиньпин призвал к усилению военно-гражданской интеграции в НОАК в интересах технического развития и осуществления "китайской мечты".