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14.03.2019
Военно-промышленный курьер

"Алло, мы ищем таланты" - армия Китая

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Источник изображения: vpk-news.ru

В конце апреля пройдет Единый экзамен по набору актива на гражданские должности в китайскую армию, сообщает агентство Синьхуа.

Набор инициирован Департаментом политической работы при Центральном военном совете КНР для удовлетворения потребности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в гражданских кадрах. В частности, речь идет о профессионалах на важных постах в гражданском секторе.

Набор происходит на специальном сайте "Сеть военный талантов" с 13 по 20 марта, сам же экзамен пройдет 28 апреля. Согласно постановлению департамента, необходимы именно выдающиеся кадры для работы на гражданских постах. При этом набор и экзамены будут максимально частными, прозрачными и равноправными.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в мае 2018 года председатель Центрального военного совета КНР и председатель КНР Си Цзиньпин призвал к усилению военно-гражданской интеграции в НОАК в интересах технического развития и осуществления "китайской мечты".

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Страны
Китай
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