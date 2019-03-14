МИД Японии не понравились учения РФ на юге Курил
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Представление, адресованное российскому Министерству иностранных дел, было сделано на уровне советника посольства Японии в Москве.
Было заявлено, что учения ведут к укреплению российских войск на "северных территориях" - так в Японии именуют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу Хабомаи.
Для Японии такая ситуация "неприемлема". Она противоречит позиции Токио в отношении южных Курил, сообщил ТАСС представитель японского МИД.
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