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14.03.2019
Военно-промышленный курьер

МИД Японии не понравились учения РФ на юге Курил

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Источник изображения: vpk-news.ru

Представление, адресованное российскому Министерству иностранных дел, было сделано на уровне советника посольства Японии в Москве.

Было заявлено, что учения ведут к укреплению российских войск на "северных территориях" - так в Японии именуют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу Хабомаи.

Для Японии такая ситуация "неприемлема". Она противоречит позиции Токио в отношении южных Курил, сообщил ТАСС представитель японского МИД.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Япония
Проекты
Военные учения
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