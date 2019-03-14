В сети обсуждаются фото перевернувшегося Т-72 ВС РФ

В блогосфере опубликованы фотографии перевернувшегося российского танка Т-72, экипаж которого готовился к соревнованиям по танковому биатлону. Блогер Andrei-bt, опубликовавший фотографии в ЖЖ, не называют точную дату происшествия. При этом сама публикация датирована 9 марта текущего года.

Источник изображения: ЖЖ

Если судить по фотографиям, экипаж танка повёл машину в искусственный "овраг" на трассе, при этом одной из гусениц Т-72 наехал на бетонную стенку. Вероятно, эта ошибка и привела к опрокидыванию танка.

Фото опрокинувшегося российского танка тут же растиражировали в украинских СМИ. При этом в комментариях отдельные украинские пользователи пытаются иронизировать над "необученностью" российского экипажа. Этим лицам другие указали на то, что в таком случае украинским экипажам стоило бы показать своё мастерство, прибыв в Россию на соревнования по танковому биатлону. Напомним, что в таких соревнованиях участвуют танкисты из ряда стран, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Китай, Индия и др.

Отдельный вопрос по фотографиям связан с самим фактом публикации. Если фото "свежие", значит запрет на использование военнослужащими смартфонов в ходе несения службы не исполняется. Или фотографировали не военнослужащие?

Ранее в сети были опубликованы фото перевернувшегося зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" во Владивостоке.

Источник изображения: ЖЖ

Отдельные пользователи предположили, что опрокидывание может быть связано с "неудачной базой" комплекса.