Новая броня Пентагона. Чем Вашингтон усилит сухопутные войска

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Больше брони, система активной защиты, усовершенствованная бортовая электроника — Пентагон опубликовал инфографику о планах модернизации техники для сухопутных войск. Речь идет об основном боевом танке M1A2 Abrams, боевой машине пехоты M2 Bradley и колесном бронетранспортере Stryker. Очевидно, американская армия как самый недофинансированный вид вооруженных сил пытается подтянуть бронетехнику до современного уровня. Об особенностях представленных модификаций — в материале РИА Новости.

M2A1 SEP V3

Основной боевой танк армии США M1 Abrams принят на вооружение в нескольких странах мира. Серийно производится с 1980-го, наиболее актуальный вариант — M1A2 — введен в эксплуатацию в 1992-м. Машина оснащена независимым тепловизионным панорамным прицелом командира, прицелом наводчика со стабилизацией в двух плоскостях, усовершенствованной командирской башенкой, тепловизионным прибором наблюдения механика-водителя, боевой информационно-управляющей системой IVIS. Бронирование башни усилили за счет наполнения лобовых деталей урановой броней второго поколения.

M1A2 — танк воюющий. Принимал участие в иракской войне 2003-2011 годов, операции в Афганистане 2001-2014 годов, продолжает сражаться на Ближнем Востоке. В ходе эксплуатации вскрылось несколько недочетов, которые американская промышленность последовательно исправляла. В первой модификации SEP (System enhancement package — пакет улучшенных систем) 1999 года прицелы наводчика и командира получили тепловизионные камеры второго поколения, была смонтирована система управления войсками FBCB2. В лобовые детали башни установили урановую броню третьего поколения, что повысило выживаемость машины при попадании кумулятивных боеприпасов. Встроили аппаратуру вентиляции воздуха и цветные дисплеи. Модификация SEP V2 от 2008-го получила доработанную силовую установку и новые средства связи, совместимые с информационно-боевыми сетями пехотных частей и соединений. Очередной пакет улучшений SEP V3 впервые был представлен в 2015 году, массовая модернизация намечена на начало 2020-х.

Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Бортовое радиоэлектронное оборудование машины модифицируют под использование двух выстрелов: многоцелевого XM1147 AMP с программируемым взрывателем и нового бронебойного подкалиберного M829E4 AKE. На танки установят тепловизионные приборы IFLIR третьего поколения, которыми смогут пользоваться командир и наводчик. Кроме того, M1A2 SEPV3 отличается усиленной защитой, системой самодиагностики узлов и агрегатов, новой системой управления подачи топлива в двигатель и дополнительным генератором, который будет питать все системы танка, когда он стоит на месте, без подключения основного движка. Важный момент: на танк установят израильский комплекс активной защиты Trophy, позволяющий сбивать приближающиеся противотанковые ракеты и гранаты. Он неплохо показал себя на танках "Меркава" в Секторе Газа.

Израильский танк "Меркава-4" Источник изображения: CC BY 2.0 / IDF Spokesperson Unit / MathKnight / Merkava Mark IVm Windbreaker

"Общий акцент в модернизации четырех видов бронетехники США — танков M1A2, БМП М2 Bradley, БТР M113 и Stryker сделан на повышении так называемой интероперабельности и интеграции машин в сетевые структуры управления войсками, в том числе — тактического звена, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — На всю эту технику установят новые цифровые системы связи. В Пентагоне стремятся обеспечить спутниковой связью каждую машину. Встраивают интегрированные системы контроля узлов и агрегатов, оборудуют цветными телекамерами кругового обзора. На всей линейке устанавливают тепловизионные прицелы и приборы наблюдения третьего поколения для командиров и наводчиков".

M2A4 Bradley

M2 Bradley — боевая машина армии США, созданная во второй половине 70-х как альтернатива гусеничным бронетранспортерам М113. Работы по модернизации начались сразу же после принятия на вооружение и завершились в 1986-м созданием M2A1 с улучшенным обзором из десантного отделения, фильтровентиляционной установкой с газоотделительным фильтром, пусковыми устройствами для более совершенных ПТУР TOW II. Модификация A2 появилась в начале 90-х. Прежде всего она отличается повышенной бронезащитой. Чтобы снизить риск поражения осколками брони членов экипажа и десанта на внутренних поверхностях корпуса и башни установили подбой из композиционного материала на основе кевлара. Из-за внесенных в ходе модернизации изменений масса БМП выросла до 30 тонн (с динамической защитой), что не лучшим образом сказалось на ее подвижности.

Боевая машина пехоты (БМП) США M2A2 Bradley Источник изображения: © Фото : Public domain

Модификация M2A3 представлена в 2000-м. БМП стала полностью цифровой. Например, появилась ТВ-система обзора и целеуказания командира, работающая независимо от направления прицеливания и ведения огня наводчиком. Она снабжена тепловизором второго поколения. Система управления огнем учитывает данные дальномеров, погодные условия, тип выстрела и наводит орудие с учетом движения M2 и цели. Усилена противоосколочная защита горизонтальных проекций, в частности, на крыше установили титановый бронелист. На корпусе БМП закрепили узлы для установки дополнительной защиты от кумулятивных боеприпасов. Все это утяжелило машину и пагубно сказалось на ресурсе гусениц.

В модификации А4, учитывая иракский опыт, боевой машине решили вернуть изначальные вместимость, комфорт и подвижность, повысить клиренс. На "Брэдли" установили облегченные гусеницы, новые амортизаторы и подвеску, более жесткие торсионы. Это увеличило дорожный просвет с 380 до 510 миллиметров, что повысило не только подвижность, но и защищенность машины от противотанковых мин. Установили более мощный двигатель и новую трансмиссию. Конечно же, машина встроена в сетевые структуры управления войсками, оборудована системой спутниковой связи и навигации, снабжена тепловизионными прицелами третьего поколения.

Stryker ECP

Stryker — семейство колесных боевых бронированных машин, поступивших на вооружение армии США в 2002 году и принимавших активное участие в иракской войне. Они использовались в качестве бронетранспортеров, боевых разведывательных машин, 120-миллиметровых самоходных минометов, командно-штабных машин и инженерных машин разграждения. Были и другие модификации. По результатам боевой эксплуатации "Страйкер" получил в основном положительные отзывы от военнослужащих. В частности, отмечалась высокая выживаемость машины при поражении противотанковыми средствами. Но ходовая часть вызвала нарекания.

Показательный марш военнослужащих армии США Dragoon Ride в Латвии Источник изображения: © РИА Новости / Оксана Джадан

"Машина получилась слишком тяжелой, — рассказал Виктор Мураховский. — Теперь американцы планируют модернизировать силовую установку, чтобы довести ее мощность до 450 лошадиных сил. И существенно обновить и укрепить ходовую часть, подвески и колесные движители. Потому что в ходе эксплуатации выяснилось, что переутяжеленный Stryker не обеспечивает ресурс, который был в него заложен".