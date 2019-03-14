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14.03.2019
Интерфакс-АВН

Израиль заявил о создании "Хезболлой" новой террористической структуры на Голанских высотах

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Хезболлах
Члены военизированной организации "Хезболлах".
Источник изображения: presstv.ir

Формирование этой структуры проходит тайно от Дамаска

Иерусалим. 13 марта. ИНТЕРФАКС - По данным израильской разведки, в настоящее время "Хезболла" формирует новую структуру для совершения террористических актов против Израиля, заявил журналистам представитель израильского разведывательного ведомства.

По его данным, новая структура создается на контролируемой Сирией территории Голанских высот под руководством Али Мустафы Дакдуда, которого США обвинили в организации похищения и убийстве пяти американских солдат в Ираке в 2007 году.

Позднее Ирак освободил А.Дакдуда из-под стражи в 2012 году из-за того, что, по мнению официальных лиц, не было убедительных доказательств его причастности к преступлению.

По словам представителя израильской разведки, рядовые члены новой организации вербуются из местных жителей.

Он отметил, что создание структуры происходит в тайне от сирийского руководства, и Тель-Авив надеется, что обнародование данных об этом подтолкнет президента Сирии Башара Асада к тому, чтобы прекратить эту деятельность.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Израиль
Ирак
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
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