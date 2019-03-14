Подлодки "Князь Владимир" и "Казань" войдут в состав ВМФ РФ до конца года
Российские атомные подлодки "Князь Владимир" (проект 955А, "Борей-А") и "Казань" (проект 885М, "Ясень-М") войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца года. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Северодвинске.
Российские атомные подлодки "Князь Владимир" (проект 955А, "Борей-А") и "Казань" (проект 885М, "Ясень-М") войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца года. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Северодвинске.
Глава ведомства добавил, что эти корабли "определят перспективный облик нашего подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане".
Всего в текущем году для ВМФ будет построено семь боевых кораблей, ремонт еще семи судов будет завершен.
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