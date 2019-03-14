Войти
14.03.2019
Известия.ru

Подлодки "Князь Владимир" и "Казань" войдут в состав ВМФ РФ до конца года

217
0
+1
Источник изображения: iz.ru

Российские атомные подлодки "Князь Владимир" (проект 955А, "Борей-А") и "Казань" (проект 885М, "Ясень-М") войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца года. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Северодвинске.

Российские атомные подлодки "Князь Владимир" (проект 955А, "Борей-А") и "Казань" (проект 885М, "Ясень-М") войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца года. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Северодвинске.

Глава ведомства добавил, что эти корабли "определят перспективный облик нашего подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане".

Всего в текущем году для ВМФ будет построено семь боевых кораблей, ремонт еще семи судов будет завершен.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
885 Ясень
955 Борей
Похожие новости
13.03.2019
ВМФ получит атомные подводные крейсеры "Князь Владимир" и "Казань" в 2019 году
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
19.03.2018
ВМФ России: провал на фоне успехов
07.03.2014
От корветов до подводных лодок
14.01.2013
«Севмаш» передал флоту РПКСН «Юрий Долгорукий»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары