Минобороны приступило к созданию военного интернета
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Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета.
Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета.
Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019-го, а полностью она будет готова через два года.
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