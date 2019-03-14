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14.03.2019
Известия.ru

Минобороны приступило к созданию военного интернета

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Источник изображения: iz.ru

Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета.

Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета.

Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019-го, а полностью она будет готова через два года.

Подробнее — в сюжете "Известий".

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