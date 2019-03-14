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14.03.2019
Военное обозрение

Вывод "Гонцов" на орбиту затянулся из-за отсутствия украинских комплектующих

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В ракетно-космической отрасли подтверждают факт переноса старта ракеты-носителя "Рокот" со спутниками "Гонец-М" с космодрома Плесецк. Изначально планировалось, что "Гонцов-М" выведут на орбиту в мае текущего года, однако в результате сроки скорректированы примерно на месяц. И это притом, что изначально планировалось осуществить запуск ещё в 2017 году. В чём причина такого переноса, сообщается в материале РИА Новости.

Источник изображения: Минобороны РФ

Информационное агентство сообщает, что проблема связана с Украиной. Дело в том, что в распоряжении России с некоторых пор отсутствуют украинские комплектующие к разгонному блоку "Бриз-КМ". Речь идёт о деталях, которые производились на заводе "Хартрон" (город Харьков). После майданного переворота на Украине связи по поставкам необходимых для разгонного блока комплектующих прервались.

Чтобы разрешить возникшую проблему, было решено воспользоваться резервной аппаратурой, принадлежащей министерству обороны России. Но сами работы по использованию этой аппаратуры для старта "Рокота" затягиваются.

Отмечается, что и июнь 2019 года может оказаться не окончательной датой в планах по старту ракеты-носителя с низкоорбитальными спутниками связи.

Напомним, что РН "Рокот" относится к лёгкому классу носителей. Создавалась она по программе конверсии, заменив снимаемую на тот момент с вооружения МБР РС-18. Головная часть "Рокота" состоит из отсека полезной нагрузки, разгонного блока "Брик-КМ", а также головного ракетного обтекателя и промежуточного отсека с переходной системой. Впервые пуск РН "Рокот" состоялся в мае 2000 года с космодрома Плесецк.

Даже на примере очередного переноса старта "Рокота" можно констатировать, что разрыв научно-технических и технологических связей России и Украины больно ударил по обеим странам.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бриз-М
Гонец-М
Рокот
РС-18
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
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