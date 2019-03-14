Индийские пранкеры поговорили с полицией Пакистана о сбитом F-16

Газета India Today сообщает о том, что индийским репортёрам якобы удалось провести журналистское расследование и узнать подробности результатов воздушного боя 27 февраля. Так, заявлено, что группа репортёров TV India использовала "пранк" (телефонный обман), дозвонившись до департамента полиции Пакистана, расположенного в приграничном районе.

Источник изображения: ВВС Пакистана

Индийские журналисты, как утверждается, представились сотрудниками пакистанских спецслужб, и поинтересовались, "собраны ли все фрагменты сбитого F-16 и ведётся ли охрана места падения". Дежурный полицейский заявил о том, что ему запрещено делиться такого рода информацией.

Из диалога, который приводит в индийских СМИ:

Индийские журналисты-пранкеры:

Кто дал вам такие инструкции?

Пакистанский полицейский:

Нас попросили не предоставлять никаких сведений об этом. Это решение принималось старшими офицерами и чиновниками военного ведомства. Полиция сейчас осуществляют охрану зоны

Индийские журналисты:

Говорит капитан Хейниф. Направьте к месту падения самолёта дополнительный наряд, который проследил бы за тем, чтобы туда не смогли проникнуть иностранные журналисты

Пакистанский полицейский:

Есть

Индийский журналист:

Я говорю о месте падения F-16. Именно туда нужно отправить полицию, чтобы никто не узнал, что был сбит наш самолёт

Пакистанский полицейский:

Ок.Ок.Ок

В Индии заявили, что этот разговор можно считать доказательством факта потери истребителя F-16 ВВС Пакистана. Отмечено, что в разговоре представитель полиции непосредственно о сбитом самолёте не сказал, но при этом согласился с необходимостью "отправить на место падения дополнительный наряд полиции".

При этом аудиоподтверждения такого разговора не предоставляется.

В Пакистане эту публикацию в СМИ Индии пока не прокомментировали. Официально Исламабад потерю своего самолёта не подтверждает.