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14.03.2019
Российская газета

На Камчатке истребители МиГ-31 перехватили самолет-"нарушитель"

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МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: Минобороны РФ

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке провели тренировку по противовоздушной обороне. Экипажи МиГ-31 перехватили "нарушителя" воздушной границы России.

Роль самолета-"противника" исполнил такой же истребитель, который ночью на большой высоте имитировал проникновение на территорию страны.

- С аэродрома Елизово по тревоге были подняты экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые отработали обнаружение, захват прицелом и условное уничтожение цели с выполнением электронных пусков ракет "воздух-воздух", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он подчеркнул, что летчики действовали самостоятельно, не прибегая к помощи сил противовоздушной обороны.

Практические тренировки дежурных сил по перехвату самолетов условного противника, добавил Воскресенский, являются обязательной частью подготовки летчиков морской авиации Тихоокеанского флота. Их проводят регулярно в максимально приближенных к реальности условиях.


Юлия Гарднер

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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