На Камчатке истребители МиГ-31 перехватили самолет-"нарушитель"

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке провели тренировку по противовоздушной обороне. Экипажи МиГ-31 перехватили "нарушителя" воздушной границы России.

Роль самолета-"противника" исполнил такой же истребитель, который ночью на большой высоте имитировал проникновение на территорию страны.

- С аэродрома Елизово по тревоге были подняты экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые отработали обнаружение, захват прицелом и условное уничтожение цели с выполнением электронных пусков ракет "воздух-воздух", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Он подчеркнул, что летчики действовали самостоятельно, не прибегая к помощи сил противовоздушной обороны.

Практические тренировки дежурных сил по перехвату самолетов условного противника, добавил Воскресенский, являются обязательной частью подготовки летчиков морской авиации Тихоокеанского флота. Их проводят регулярно в максимально приближенных к реальности условиях.

Юлия Гарднер