Военный эксперт назвал американские эсминцы "реальной угрозой" для России

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Американские эсминцы типа Arleigh Burke, вооруженные крылатыми ракетами морского базирования, представляют "реальную угрозу" для России. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.

"Arleigh Burke - это эсминец УРО (с управляемым ракетным оружием. – прим. ред.), который как раз имеет до 98 ракет-перехватчиков, крылатых ракет, ракет для борьбы с подводными лодками, противокорабельных ракет", - отметил эксперт.

По действующей программе по развитию американского флота к началу 2040-х годов он будет иметь в своем составе от 84 до 96 эсминцев этого типа, указал Козин.

"Угроза эта реальная", - подчеркнул эксперт.

Arleigh Burke — тип эскадренных миноносцев четвертого поколения. Эсминцы строятся по заказу ВМС США с 1988 года.