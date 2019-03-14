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14.03.2019
Lenta.ru

В России назвали "реальную угрозу" от США

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Источник изображения: Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Ford Williams / U.S. Navy / Reuters

Американские эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Arleigh Burke представляют реальную угрозу для российских ракет и кораблей, приводит "Звезда" заявление ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимира Козина.

"Arleigh Burke — это эсминец УРО, который, как раз имеет до 98 ракет-перехватчиков, крылатых ракет, ракет для борьбы с подводными лодками, противокорабельных ракет. По действующей кораблестроительной программе США, которая закончится в начале 2040 годов, они будут иметь от 84 до 96 кораблей, которые будут оснащены системами противоракетной обороны и вооружены крылатыми ракетами морского базирования. Угроза эта реальная", — сказал эксперт.

В марте политический обозреватель Юрий Селиванов заявил, что в случае глобальной войны между Россией и НАТО гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" затруднят коммуникацию между странами альянса.

В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что перехватить "Циркон" можно только с вероятностью 0,1.

В феврале доктор военных наук капитан I ранга Константин Сивков заявил, что использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" для уничтожения "центров принятия решений" на территории США является "полнейшей глупостью".

Таким образом Сивков прокомментировал контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, заявившего, что российские корабли в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана способны ударить "по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки", ракетами "Циркон".

В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики данной гиперзвуковой ракеты, "способной поражать как морские, так и наземные цели".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
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