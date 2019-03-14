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14.03.2019
РИА Новости

Источник: Россия покажет боевые возможности Як-130 на выставке LIMA-2019

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Самолет Як-130
Самолет Як-130.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Россия на оборонной выставке LIMA-2019 в Малайзии продемонстрирует боевые возможности самолета Як-130 по запросу малайзийских ВВС, сообщил РИА Новости в среду источник в авиационной отрасли.

Ранее директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов сообщил РИА Новости, что Россия впервые покажет на LIMA-2019 натурный образец учебно-боевого самолета Як-130, будет вести переговоры о его продаже этой стране.

"Объединенная авиастроительная корпорация повезет на выставку учебно-боевой самолет Як-130. Он не только примет участие в летной программе выставки, но и покажет малазийцам свои боевые возможности. Один из летчиков-испытателей ОКБ Яковлева будет пилотировать самолет и покажет малазийскому коллеге прямо в воздухе все возможности российского Як-130", - сказал источник.

По его словам, в летной программе также планируется участие авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи".

Двухместный реактивный Як-130 разработан ОКБ Яковлева, входящим в состав "Иркута". Серийно выпускается на ИАЗ - филиале корпорации. Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений. Оснащен современным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески — три тонны. У самолета, по заявлению разработчика, высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации.

Пилотажная группа "Русские витязи" была сформирована в 1991 году и выступает на новейших истребителях Су-30СМ.

LIMA - это одна из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе выставок военной техники, который проводится с 1991 года на малазийском острове Лангкави под патронажем министерства обороны Малайзии раз в два года. В 2019 году мероприятие пройдет с 26 по 30 марта.

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Су-30
Як-130
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ОАК
ОКБ им. Яковлева
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