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14.03.2019
ИноСМИ

Bloomberg (США): в мировой торговле оружием Трамп одерживает победу, Путин проигрывает

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"Танковый биатлон" в Волгоградской области
"Танковый биатлон" в Волгоградской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Кирилл Брага

Мировые продажи оружия растут. Растет и число конфликтов и жертв. Основную выгоду от экспорта вооружений получают США и их союзники. Россия, напротив, сокращает продажи. По спорному мнению аналитика «Блумберг», экспорт оружия — лучший показатель международного влияния крупной военной державы, а значит, Россия не смогла повысить свой статус на международной арене.


С 1950 года мир стал гораздо менее ожесточенным, однако в последние годы наблюдается заметный рост числа вооруженных конфликтов. Появление Исламского государства (террористической организации, запрещенной в РФ - прим. ред.), боевые действия на востоке Украины и преследование рохинджа в Мьянме - это лишь некоторые тому примеры.

Более ожесточенные времена

По данным Программы данных о конфликтах университета города Уппсала (UCDP, Uppsala Conflict Data Program), еще более резко увеличилось число погибших. В период с 2011-го по 2017 год среднегодовое число погибших в результате конфликтов достигло 97 тысяч человек, что в три раза больше, чем за предыдущий семилетний период.

На основе этого проще объяснить увеличение международных поставок оружия на 7,8% в период с 2014 по 2018 годы по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, как свидетельствуют последние данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), международной организации, являющейся авторитетным источником данных о торговле оружием. Ближний Восток закупает оружие настораживающими темпами: за последние пять лет поток вооружений в регион увеличился на 87%. Россия принимала активное участие в самых кровопролитных конфликтах, но, судя по всему, ей не удалось за счет этого увеличить объемы продаж. Она стала единственной из пяти ведущих мировых стран-экспортеров (на долю которых в совокупности приходится 75% бизнеса), которая потеряла значительную долю в общем объеме рынка. Она остается вторым по величине экспортером оружия в мире.

Россия уступает

В Стокгольмском институте SIPRI разработана своя собственная, довольно сложная система расчета объемов транспортировки вооружений, основанная не на рыночной цене продаваемой техники, а на ее военной ценности. Но Россия уступает США и в долларовом выражении.

Юрий Борисов, заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса, заявил в прошлом месяце, что Россия "стабильно выходит на 15 миллиардов долларов по экспорту вооружения ежегодно" и надеется "удержать эти позиции". Это говорит о том, что, по мнению чиновников, продажи достигли "потолка".

США, напротив, в 2018 году заключили сделки на поставку вооружений на сумму 55,6 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем в 2017 году. Это стало возможным благодаря либерализации экспорта оружия администрацией Трампа. По данным SIPRI, в период с 2014 по 2018 годы экспорт США по сравнению с российским был на 75% выше - то есть разрыв был гораздо значительнее, чем в предыдущий пятилетний период.

Для США особое значение имеют ближневосточные страны - особенно Саудовская Аравия, крупнейший импортер оружия в мире, а также Катар, ее главный "раздражитель". За последние пять лет на Ближний Восток приходилось около 52% продаж оружия из США. При президенте Дональде Трампе отношения с Саудовской Аравией стали для оборонной промышленности еще более прибыльными.

Что же касается России, за тот же период на страны Ближнего Востока приходилось лишь 16% экспорта российских вооружений, причем большая их часть поставлялась в Египет и Ирак. Ее основными торговыми партнерами были Индия, Китай и Алжир, но продажи в Индию значительно сократились, поскольку индийское правительство стремилось диверсифицировать поставщиков и увеличило закупки оружия у США, Южной Кореи и (что наиболее болезненно для Кремля) Украины. Россия проигрывает США в ключевых индийских авиационных тендерах. По этой причине, наряду с экономическим крахом другого крупного покупателя, Венесуэлы, и существующей вероятностью смены режима в Алжире, "оживление" продаж российских вооружений маловероятно.

Продажа оружия, возможно, является лучшим показателем международного влияния крупной военной державы. Рынок - это не только ценовая и качественная конкуренция, это еще и постоянные и ситуативные альянсы. Растущий разрыв между США и Россией в вопросах экспорта вооружений показывает, что "вторжение" Путина в такие регионы, как Ближний Восток, не может трансформироваться в российское влияние в регионе. Хотя теплые отношения Путина с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и его союз с Ираном, который имеет большое влияние на Ирак, в какой-то степени и окупаются, они не могут в полной мере компенсировать потери в других регионах.

Союзники США, в том числе Франция, Германия и Великобритания, также стремительно увеличивают свою долю на рынке. Это сфера, которую редко упоминают, когда говорят о выгоде для европейцев от альянса с Вашингтоном в сфере безопасности.

Несмотря на все этические возражения против продажи оружия таким странам, как Саудовская Аравия, государствам-членам Евросоюза необходимы рынки для своей оборонной промышленности, в которой занято около 500 тысяч человек. Пребывание под американским зонтиком открывает двери туда, где Россия и Китай являются не столь желанными партнерами - то есть в большинство стран мира.

Много слез было пролито в США по поводу краха мирового порядка во главе с Америкой. Но если считать продажи оружия показателем влияния, мировое господство США выглядит устойчивым. В более конфликтном, конкурентном мире Америка чувствует себя неплохо, в то время как ее давние геополитические соперники сталкиваются с трудностями.


Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky)

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