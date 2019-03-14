США предлагают отправить на Венеру мини-станции, способные работать до двух месяцев

По словам одного из разработчиков проекта "Венера-Д" Виктора Воронцова, американские ученые заявили такой срок службы после разработки специальной электроники

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. США предлагают запустить с совместной российско-американской миссией "Венера-Д" долгоживущие мини-станции. Об этом сообщил в среду ТАСС профессор аэрокосмического факультета МАИ, один из разработчиков проекта "Венера-Д" Виктор Воронцов.

"В США хотят, чтобы мы либо установили долгоживущие мини-станции на свой посадочный аппарат, либо в процессе спуска в атмосфере [их запустили]. И то, и другое возможно", - отметил Воронцов, уточнив, что такие аппараты смогут "существовать два месяца".

Такой срок службы американская сторона заявила после разработки специальной электроники. "Они (американские ученые) утверждают, что разработали электронику, которая держит 500 градусов по Цельсию и давление 100 атмосфер, которое на поверхности Венеры", - пояснил профессор.

При этом российский посадочный модуль, который планируют отправить на Венеру, сможет проработать на поверхности три часа, сказал Воронцов. По его словам, этого достаточно для выполнения запланированных экспериментов.

"Венера-Д" - совместный российско-американский проект, основной задачей которого является исследования Венеры: ее структуры, динамики нижней атмосферы, вулканизм и прочие процессы. С российской стороны им занимается Институт космических исследований (ИКИ) РАН и НПО им. С. А. Лавочкина. С американской - представители НАСА, ведущие специалисты Лаборатории реактивного движения и Центра им. Д. Гленна.

Ранее во время презентации на "Королёвских чтениях" аспирант Института прикладной математики им. М. В. Келдыша, сотрудник Московского опытно-конструкторского бюро "Марс" (разрабатывает системы автоматического управления и навигации космическими летательными аппаратами) Александр Гаммал сообщил, что совместная российско-американская миссия "Венера-Д" может быть запущена в августе 2026 года.