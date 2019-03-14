Центральную икону главного храма ВС РФ создадут на личные средства Путина

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Центральной иконой главного храма российских вооруженных сил станет образ Спаса Нерукотворного, создаваемый на личные средства президента России, рассказал главный архитектор храма Дмитрий Смирнов в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".

"Центральной иконой станет образ Спаса Нерукотворного. И она будет отныне считаться главной иконой наших вооружённых сил", - сказал собеседник издания.

По его словам, икона Спаса Нерукотворного всегда была самой почитаемой среди верующих христиан. "Образ Спаса Нерукотворного с давних времён является покровителем русского воинства. Напомню, что до Петра I у русской армии не было специальной геральдической символики и воинские знамёна заменяли иконы", - рассказал Смирнов.

Он уточнил, что икона станет частью сложного складня с киотом, состоящего из нескольких частей, "это будет своеобразный храм в храме". Высота складня – 3 метра, ширина – 1,2 метра, внизу будет мощевик для хранения православных реликвий.

"Важно и то, что создаются и икона, и весь уникальный складень на личные средства президента России Владимира Владимировича Путина", – приводит слова главного архитектора "Красная звезда".

Смирнов рассказал, что икона будет написана на доске размером 90 на 85 сантиметров, собранной из лафета восьмифунтовой чугунной пушки 1710 года, которую подняли со дна Невы недалеко от домика Петра I в Петербурге. Лафет был изготовлен из лиственницы и после извлечения из воды уже хорошо просох, так что доску "не поведёт", сообщил он. Доска для иконы сборная и скреплена металлическими частями лафета и деревянными частями знаменитой трёхлинейки – модернизированной винтовки Мосина, на прикладе которой можно увидеть год выпуска – 1944-й, добавил архитектор.